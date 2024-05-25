「魅惑のムード歌謡デラックス」　CDボックス5枚組

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「魅惑のムード歌謡デラックス」DISC1夜露よ今夜も有難うDISC2東京ナイト・クラブDISC3アカシアの雨がやむときDISC4ラブユー東京DISC5君こそわが命CD5枚※ディスク面は見る限り目立った傷ありません。歌詞本 ※少し経年劣化で色あせてます。※専用箱は少し傷みがあるので、ご了承ください。※らくらくメルカリ便で発送を予定しています。#ペットと喫煙者はいません。#購入後12時間以内の発送予定#スピード王になる。