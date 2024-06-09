美品 PSP PlayStation portable 3000 本体 箱あり

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000color:パールホワイト箱や説明書など、内容品全て揃っています。(画像7枚め参照)メモリーもお付けします。特に目立った傷等なく美品かと思います。動作確認済です。(画像6枚め参照)即購入可です。バッテリー、メモリーは本体にセットした状態で発送致します。ソニーSONY
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