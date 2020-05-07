値下げ！JO1 DVD レア　誕生までの奇跡

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JO1誕生までの軌跡DVD11枚セット定価¥15,000（税込）FC限定。現在非売品のためレアです。一度再生済み。ポストカードもおつけします！もし良ければ推しをコメントで教えて頂きますと(あればですが)トレカなどおつけします！#JO1#與那城奨#川尻蓮#白岩瑠姫#河野純喜#佐藤景瑚#川西拓実#木全翔也#大平祥生#金城碧海#鶴房汐恩#豆原一成