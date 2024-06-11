物価ハンドブック 愛知県消費生活課 昭和58年10月発行

ご覧頂きありがとうございます。物価ハンドブック愛知県消費生活課昭和58年10月発行になります。裏表紙はビニール製の本が重なってダメージ痕がありますが中身は比較的、良好です。ネットは検索できない非常にレアな本です。自宅本棚で保管してました。あくまで中古品にご理解頂ける方、よろしくお願いします。〜発送方法〜除菌シートで拭き取り防水袋に入れて包装紙で厳重に梱包、ネコポス便で発送致します。ご不明点があればコメントお願いいたします。#愛知県#物価#経済#消費#生活#本#BOOK#古本#レア#激レア



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大和よしみ