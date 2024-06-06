アナピアアントニーニ　エッチング

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商品詳細
作品名は「春」です。7/99で直筆のサイン入りです。シートサイズは32cm×25cm絵サイズは12,5cm×10cmです。あくまでもシートのみですので額装が必要です。額装が希望の方は別途追加料金で承ります。宜しくお願いいたします。 ＃アントニーニ
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