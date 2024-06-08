「1943」 ファミコンソフト 箱・説明書あり 動作確認済

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商品詳細
「1943」ファミコン専用ソフト定価:￥5300☆ご覧いただきありがとうございます。・ソフト、箱あり、説明書ありのセットです。・動作確認済ですが、環境により異なる可能性がございます。・箱に傷みがあります。・中古のため気になる方はお控えください。※状態は写真をご確認ください。・ゆうゆうメルカリ便匿名発送対応いたします。#ゲーム#シューティング#ファミコン#Other#1943#レトロゲーム
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