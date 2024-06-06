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商品詳細
今年9月に新品購入。演奏時間10時間程度です。ライブで1回使用して満足したのでお譲りします。※傷の付くような激しいパフォーマンスはしていませんネックの反りはなく、新品購入時からほとんど変化ないです。フレットの減りもありません。トラスロッドは購入してから一度も回していません。メッキもきれいな状態です。ピックアップはまだ保護フィルムが貼ったままの状態です。打痕もありません。ピックガードは保護フィルムに演奏によるピックの擦り傷がありますが、剥がせばきれいな状態となります(10/18追記)。本体とソフトケースのみです。ストラップは付きません。プチプチでネック周りをしっかり保護してソフトケースにしまったうえで梱包材で安定させた状態で段ボール収納で発送予定です。梱包の都合上、発送まで最大1週間程度お時間を頂きます。シリーズ...Bacchusタイプ...レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/cowpox835439.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit883286.html
http://narcologia.ru/goods/seamless711329.html
Bacchus DUKE-CTM BLK レスポールカスタムタイプ エレキギター ...
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Bacchus DUKE-CTM BLK レスポールカスタムタイプ ブラック ディ ...
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Bacchus DUKE-CTM WH レスポールカスタムタイプ エレキギター ホワイト 白 バッカス 【 新所沢パルコ店 】
Bacchus DUKE-CTM BLK レスポールカスタムタイプ ブラック ディ ...
Bacchus DUKE-CTM BLK レスポールカスタムタイプ エレキギター ...
Bacchus DUKE-CTM BLK レスポールカスタムタイプ ブラック 黒-
Bacchus DUKE-CTM WH レスポールカスタムタイプ エレキギター 【現物 ...
http://narcologia.ru/goods/cowpox835439.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit883286.html
http://narcologia.ru/goods/seamless711329.html
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