劇団四季「壁抜け男」他 石丸幹二 3作品CDセット

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商品詳細
「劇団四季ミュージカル「アスペクツ・オブ・ラブ～恋は劇薬」(ハイライト版)」定価:￥2913「壁抜け男…恋するモンマルトル/劇団四季」定価:￥4000「劇団四季ミュージカル「異国の丘」(ハイライト版)」劇団四季時代の石丸幹二主演3作品、まとめ売りです。一回試聴のみ。自宅保管です。完璧を求める方はご遠慮ください。バラ売り不可#CD・DVD#劇団四季#石丸幹二#ミュージカル
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