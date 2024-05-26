enhypen ペンライト

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商品詳細
去年、名古屋の会場の物販で直接購入しました。2回コンサートで使用したので、少し球体に擦れ傷があります。(写真3参照)箱にも擦れ傷や汚れがあります。付属品は全て揃っていて、動作も確認済み、問題なく使用できました。トレカは未開封です。おまけで会報と去年の物販購入の特典ポストカードもお付けいたします。ドームツアーも控えていてイル活も増えるので、これから、enhypen公演やイベントに行く方にお譲りします。送料が掛かる為、お値下げ不可です。申し訳ありません。
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