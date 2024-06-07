BMSGSHOP限定盤BE:FIRST1stOneManTourBlu-ray

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商品詳細
【BMSGMUSICSHOP限定盤】BE:FIRST1stOneManTour“BE:1”2022-2023(3Blu-ray)【仕様】BOX仕様【封入特典】・PHOTOBOOK・銀テープ袋、封入特典など、全て入っています。一度Blu-rayを再生したのみの美品ですが、未使用品ではありませんので、ご理解のある方のご購入をよろしくお願いします。商品詳細全国17都市29公演をまわったグループ初の全国ツアー「BE:FIRST1stOneManTour“BE:1”2022-2023」初のアリーナ公演となる今年1月に開催された国立代々木競技場第一体育館でのLIVE映像を収録。リハーサルやバックステージを追ったBehindTheScenes映像も収録収録内容[Disc1～2] ※全形態共通【LIVE】 ※LIVE本編はメンバーの副音声付き「BE:FIRST1stOneManTour“BE:1”2022-2023」2023.1.26/1.27YoyogiNationalStadiumFirstGymnasium【特典映像1】 ※全形態共通BE:FIRST1stOneManTour“BE:1”2022-2023-BehindTheScenes-（BMSGMUSICSHOP限定盤:約90分/通常盤:約20分）【特典映像2】Milli-Billi-7ChasingCamera- ※全形態共通FirstStep-7ChasingCamera- ※BMSGMUSICSHOP盤のみに収録【特典映像3】 ※BMSGMUSICSHOP盤のみに収録BE:FIRST1stOneManTour“BE:1”2022-2023-MCDigest-
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