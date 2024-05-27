基礎運動学 最新版！

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ご覧いただきありがとうございます。購入時期:2023年9月新品購入(いくつか種類がありますが最新の2022年1月発行のものになります。)商品状態多少の書き込み2.3ページあり。比較的美品。気になることがありましたらコメント宜しくお願い致します。基本的にNCNRです。