任天堂3ds コスモブラック

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ご覧頂きありがとうございます。商品名 型番任天堂 ニンテンドーNintendo3DSコスモブラック状態商品は本体を通常使用に伴う細かなキズ(使っていれば必ずついてしまう薄キズ)もかなり少ない綺麗な状態です。目立ったキズ汚れなしとさせて頂きます。画面も含め、開いた上、下共に、キズはありません。画面ヤケもありません。動作確認も問題ございません。ご質問等ございましたら、コメントにてお願い致します。付属品本体、タッチペン、充電器、台座、ARカード、スタートガイドmicroSDカードは付属しません。こちらの3DSはまだまだお使い頂けます。宜しければご購入ください。