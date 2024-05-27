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任天堂3ds コスモブラック
商品番号 I44511523307
商品名

任天堂3ds コスモブラック
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。商品名　型番任天堂　ニンテンドーNintendo3DSコスモブラック状態商品は本体を通常使用に伴う細かなキズ(使っていれば必ずついてしまう薄キズ)もかなり少ない綺麗な状態です。目立ったキズ汚れなしとさせて頂きます。画面も含め、開いた上、下共に、キズはありません。画面ヤケもありません。動作確認も問題ございません。ご質問等ございましたら、コメントにてお願い致します。付属品本体、タッチペン、充電器、台座、ARカード、スタートガイドmicroSDカードは付属しません。こちらの3DSはまだまだお使い頂けます。宜しければご購入ください。
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