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キャリアカレッジ　リフレクソロジスト講座
商品番号 S16975680392
商品名

キャリアカレッジ　リフレクソロジスト講座
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャリカレ　リフレクソロジスト　資格取得講座の教材です。テキスト1.2.3.4添削問題(第1回目の添削問題は提出している為ありません)別冊DVD3枚リフレクソロジー反射区表3枚マーカーでの書き込みがテキスト1.2にありますが、比較的きれいな状態です。※2020年秋購入の為キャリカレのサポート期間は終了しております。　添削問題は付属してますが　取得講座には　お申し込みできません。※自己学習としてのテキストとして、　中古品で尚且つ素人検品にご理解頂ける方のみ　購入をお願い致します。#リフレクソロジスト#リフレクソロジー#キャリアカレッジ　リフレクソロジー
http://narcologia.ru/goods/passionate749913.html
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