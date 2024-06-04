キャリアカレッジ　リフレクソロジスト講座

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キャリカレ リフレクソロジスト 資格取得講座の教材です。テキスト1.2.3.4添削問題(第1回目の添削問題は提出している為ありません)別冊DVD3枚リフレクソロジー反射区表3枚マーカーでの書き込みがテキスト1.2にありますが、比較的きれいな状態です。※2020年秋購入の為キャリカレのサポート期間は終了しております。 添削問題は付属してますが 取得講座には お申し込みできません。※自己学習としてのテキストとして、 中古品で尚且つ素人検品にご理解頂ける方のみ 購入をお願い致します。#リフレクソロジスト#リフレクソロジー#キャリアカレッジ リフレクソロジー