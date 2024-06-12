☺︎昭和天皇　辞典　歴史　歴代天皇　年表　詳細☺︎

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閲覧ありがとうございます(^^)昭和天皇の辞典 歴史定価６万でした。祖父が購入し、一度も見ることなく暗所にて保管しておりました(^^)アルバムや歴代天皇や年表など盛り沢山の内容で597ページ外箱に少しだけ破れ？がありますが内本は全く問題ありません。素人保管にご理解のある方のみ、よろしくお願い致します(^^)天皇陛下靖国神社#超希少#非売品#阿波古代史#天皇陛下#皇太子様#雅子さま#ご成婚#大嘗祭#菊#菊の紋