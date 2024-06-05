ネコポス即発送！PS5 ストリートファイター6 street fighter6

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商品詳細
PS5版ストリートファイター6ほぼ新品未使用です。動作確認済みです。購入後一度ps5に入れ数回使用し出して購入時の梱包に戻しました。ディスク外装ともに目立つ傷ございません。几帳面な方のご購入はトラブル防止のため遠慮ください。#PS5#ストリートファイター6#PlayStation5#SF6
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