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ネコポス即発送！PS5 ストリートファイター6 street fighter6
商品番号 K92488211821
商品名

ネコポス即発送！PS5 ストリートファイター6 street fighter6
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5版ストリートファイター6ほぼ新品未使用です。動作確認済みです。購入後一度ps5に入れ数回使用し出して購入時の梱包に戻しました。ディスク外装ともに目立つ傷ございません。几帳面な方のご購入はトラブル防止のため遠慮ください。#PS5#ストリートファイター6#PlayStation5#SF6
http://narcologia.ru/goods/manufacture991041.html
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