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【美品】PSVITA PCH-2000 グレイシャー・ホワイト
商品番号 L99592577353
商品名

【美品】PSVITA PCH-2000 グレイシャー・ホワイト
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 8,085 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

【フォロー歓迎】丁寧な梱包と対応を心掛けております品質の良いものを皆様にお届けします◎こちらの商品は比較的綺麗な状態です→お写真の物を発送させて頂きます・使用頻度少なめです・メモリーカード8GB付き・充電器はUSBタイプです(未使用)　保護フィルム貼ってます動作確認済みボタン○スティック○商品の傷や汚れはお写真でご確認ください9/15
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