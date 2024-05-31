新品未開封 大乱闘スマッシュブラザーズ マインクラフト switch ソフト

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新品未開封のNintendoSwitchソフト「大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL」と「マインクラフト」のセットです。シュリンク未開封の新品です。【Switch】大乱闘スマッシュブラザーズSPECIALブランド：任天堂ゲームジャンル：アクションソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版オンライン：オンライン対応プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応amiibo対応：amiibo対応TVモードプレイ人数：8人携帯モードプレイ人数：1人テーブルモードプレイ人数：8人#スマブラ