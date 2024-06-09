森山直太朗CD原画I\u0026原画II+ポストカードセット☆新品☆直筆サイン入

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商品詳細
森山直太朗最新弾き語りCD原画Iと原画IIのセットです。直筆サイン入りです。ポストカード２枚セット付、絵柄はランダムですが、別途出品しています(A),(B),(C)のいずれかをご選択いただくこともできます。絵柄のご希望がございましたら、ご購入前にお知らせいただければポストカードの出品を停止します。発送方法はらくらくメルカリ便で、送料は出品者が負担します。よろしくお願いします。
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