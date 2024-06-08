- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- ヤマハ YAMAHA PACIFICA112V YNS ケース付 良木目 美品
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
◎機材整理中です◎少々の値引き可能です。価格交渉コメントお寄せくださいヤマハYAMAHAエレキギターパシフィカPACIFICA112VYNSイエローナチュラルサテン。YNSはカラー塗装をしないのでいい木材を使用。いい木目です。PACIFICAシリーズの中で、一番コストパフォーマンスに優れているといわれている112V。新ロゴの現在販売中の型番です。弾きやすく、アルニコVマグネット採用ピックアップでコイルタップ機能付き。※これが、演奏の表現を広げてくれます。PACIFICAはストラトキャスタータイプの中でも、スマートでシャープなフォルムがカッコいい。特に個体差がある木目の美しいウッディなアルダーウッドのイエローナチュラルサテンはいい。アクリル塗装に比べ、ボディが柔らかいので使い込むほどにプレーヤーの歴史が刻まれ、味が出てきそうなギターです。お隣のカスタムギターはYAMAHAのアイスブルーに塗装しましたが…。【仕様】◎カラー：YNS（イエローナチュラルサテン）※ウッディなフォームが人気です。◎ボディ：アルダー◎ネック：メイプル◎指板：ローズウッド◎ピックアップ：アルニコVマグネットピックアップ／シングル×2リア・ピックアップはエスカッションマウント・ハムバッカー×1◎コイルタップ機能：シングルに切り替え可能◎セレクタースイッチは5ウェイ◎ブリッジ：ブロックサドル採用のヴィンテージトレモロ【特徴や状態】◎ほとんど弾いていないので目立つ傷、ピックスクラッチもありません。◎ピックアップも良好。導電塗料と、アルミシートでノイズ処理を施してあるので、ホワイトノイズをほとんど拾いません。◎指板も綺麗です。◎フレットの減りはありません。◎ネックはストレート、弦振幅に合わせたちょい順反りに調整。◎トラスロッドは左右共に余裕あり。◎ペグをはじめ、金属パーツはくすみもなくピカピカです。◎トレモロブリッジは約4㍉のフローティングに調整。◎弦高、ピッチ調整済み。◎ピックガードに木目（凹凸あり）調ブラウンのカッティングシートを加工し、よりウッディな雰囲気にしています。写真でご確認ください。【付属品】◎YAMAHAロゴ入り専用ソフトケース。リュックタイプ、ほぼ新品。◎トレモロアーム◎説明書
http://narcologia.ru/goods/reinforcement471099.html
http://narcologia.ru/goods/moped615068.html
http://narcologia.ru/goods/Adder514475.html
YAMAHA PACIFICA112V / YNS（新品/送料無料）【楽器検索デジマート】
2023年最新】Pacifica112Vの人気アイテム - メルカリ
YAMAHA PACIFICA112V YNS エレキギター イエローナチュラルサテン ヤマハ パシフィカ PAC112
ヤマハ YAMAHA エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNS 純正 ...
5376】 YAMAHA PACIFICA PAC112V コイルタップ 木目 ...
YAMAHA / PACIFICA112V YNS (イエローナチュラルサテン) ヤマハ エレキギター PAC112V PAC-112V パシフィカ 入門 初心者
5376】 YAMAHA PACIFICA PAC112V コイルタップ 木目 ...
オベーション ovation【値下げ交渉歓迎】 入荷中 51.0%OFF www.acr ...
5376】 YAMAHA PACIFICA PAC112V コイルタップ 木目 ...
早い者勝ち、希少！カスタム8弦テナーウクレレです‼︎ 【新品、本物 ...
Amazon | ヤマハ YAMAHA エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNS 純正 ...
ヤマハ クリップ エレキギターの通販 6点 | ヤマハの楽器を買うならラクマ
Amazon | YAMAHA ヤマハ PACIFICA112V YNS エレキギター初心者14点 ...
http://narcologia.ru/goods/reinforcement471099.html
http://narcologia.ru/goods/moped615068.html
http://narcologia.ru/goods/Adder514475.html
YAMAHA PACIFICA112V / YNS（新品/送料無料）【楽器検索デジマート】
2023年最新】Pacifica112Vの人気アイテム - メルカリ
YAMAHA PACIFICA112V YNS エレキギター イエローナチュラルサテン ヤマハ パシフィカ PAC112
ヤマハ YAMAHA エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNS 純正 ...
5376】 YAMAHA PACIFICA PAC112V コイルタップ 木目 ...
YAMAHA / PACIFICA112V YNS (イエローナチュラルサテン) ヤマハ エレキギター PAC112V PAC-112V パシフィカ 入門 初心者
5376】 YAMAHA PACIFICA PAC112V コイルタップ 木目 ...
オベーション ovation【値下げ交渉歓迎】 入荷中 51.0%OFF www.acr ...
5376】 YAMAHA PACIFICA PAC112V コイルタップ 木目 ...
早い者勝ち、希少！カスタム8弦テナーウクレレです‼︎ 【新品、本物 ...
Amazon | ヤマハ YAMAHA エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNS 純正 ...
ヤマハ クリップ エレキギターの通販 6点 | ヤマハの楽器を買うならラクマ
Amazon | YAMAHA ヤマハ PACIFICA112V YNS エレキギター初心者14点 ...