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ヤマハ YAMAHA PACIFICA112V YNS ケース付　良木目　美品
商品番号 O28796649150
商品名

ヤマハ YAMAHA PACIFICA112V YNS ケース付　良木目　美品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎機材整理中です◎少々の値引き可能です。価格交渉コメントお寄せくださいヤマハYAMAHAエレキギターパシフィカPACIFICA112VYNSイエローナチュラルサテン。YNSはカラー塗装をしないのでいい木材を使用。いい木目です。PACIFICAシリーズの中で、一番コストパフォーマンスに優れているといわれている112V。新ロゴの現在販売中の型番です。弾きやすく、アルニコVマグネット採用ピックアップでコイルタップ機能付き。※これが、演奏の表現を広げてくれます。PACIFICAはストラトキャスタータイプの中でも、スマートでシャープなフォルムがカッコいい。特に個体差がある木目の美しいウッディなアルダーウッドのイエローナチュラルサテンはいい。アクリル塗装に比べ、ボディが柔らかいので使い込むほどにプレーヤーの歴史が刻まれ、味が出てきそうなギターです。お隣のカスタムギターはYAMAHAのアイスブルーに塗装しましたが…。【仕様】◎カラー：YNS（イエローナチュラルサテン）※ウッディなフォームが人気です。◎ボディ：アルダー◎ネック：メイプル◎指板：ローズウッド◎ピックアップ：アルニコVマグネットピックアップ／シングル×2リア・ピックアップはエスカッションマウント・ハムバッカー×1◎コイルタップ機能：シングルに切り替え可能◎セレクタースイッチは5ウェイ◎ブリッジ：ブロックサドル採用のヴィンテージトレモロ【特徴や状態】◎ほとんど弾いていないので目立つ傷、ピックスクラッチもありません。◎ピックアップも良好。導電塗料と、アルミシートでノイズ処理を施してあるので、ホワイトノイズをほとんど拾いません。◎指板も綺麗です。◎フレットの減りはありません。◎ネックはストレート、弦振幅に合わせたちょい順反りに調整。◎トラスロッドは左右共に余裕あり。◎ペグをはじめ、金属パーツはくすみもなくピカピカです。◎トレモロブリッジは約4㍉のフローティングに調整。◎弦高、ピッチ調整済み。◎ピックガードに木目（凹凸あり）調ブラウンのカッティングシートを加工し、よりウッディな雰囲気にしています。写真でご確認ください。【付属品】◎YAMAHAロゴ入り専用ソフトケース。リュックタイプ、ほぼ新品。◎トレモロアーム◎説明書
http://narcologia.ru/goods/reinforcement471099.html
http://narcologia.ru/goods/moped615068.html
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