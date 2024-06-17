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商品詳細
2022年10月 銀座山野楽器にて購入しました。こちらのフルートに慎重してから、仕事が忙しくなり練習する時間が持てなかった為、2回程手にすることが出来た程度で、新品同様の物になります。傷、くすみは無く、タンポやコルクの色の変色もありません。ですが、僅かな練習や検品の際に手に取りました為、極めて僅かな使用感を感じられることはあるかもしれません。ご理解いたただける方でご購入お願いいたします。購入して１年未満の為、店舗にて調整も受けられます。緩衝材で包み、丁寧に発送させていただきます。購入価格330000円◻︎付属品保証書付属のソフトケースクロスご質問ございましたら遠慮なくお寄せください。また、恐れ入りますが、お値引きは致しかねます。ご検討お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose60540.html
http://narcologia.ru/goods/cotton750461.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln575502.html
アルタス フルート A1007E 超美品
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