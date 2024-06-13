GEN13 グランジ 1/6スケール スタチュー

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商品詳細
イメージコミック社のGEN13のグランジ1/6スケールスタチューです。当時の定価は26,000円ほどだったと思います。今では手に入りにくいフィギュアだと思います。購入してから箱のまま飾っていました。箱にはスレや小さな傷、多少の汚れなどがあると思います。写真からご確認ください。#イメージコミック #アメコミ #GEN13#スポーン #spawn#マーベル #スタチュー #フィギュア #マーベル #dc
http://narcologia.ru/goods/encourage842172.html
http://narcologia.ru/goods/choice108085.html
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