B'z LIVE-GYM 2012 Into Free ロサンゼルス記念品

☆IntoFreeロサンゼルス公演に参加したファンクラブ会員にのみ渡された記念品です☆フォトブック 新品未開封です☆ラゲージタグ 新品未開封です☆ネックストラップ ライブ中のみ使用しましたが、目立った汚れやほつれはありません☆以上3点を大切に保管していましたが、断捨離中の為出品いたします。ネックストラップ以外は新品未開封ですが、年数が経過しております事ご理解いただき、神経質な方のご購入はご遠慮ください☆当方ペット、喫煙者おりません人気グループ···B'zグッズ種類···その他