明治期 一優作 桐製四方高槻菓子皿/平安萬珠堂 鶴亀高槻鉢 九如堂一茶花押共箱

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商品詳細
明治期一優作桐製四方高槻菓子台/平安萬珠堂鶴亀高槻鉢九如堂一茶花押共箱茶道具★時代物★5D0118サイズ(約):菓子台：幅22.5㎝、高さ10.5㎝、重さ144g鉢：径18.5㎝、高さ7㎝、重さ507g
http://narcologia.ru/goods/flight959128.html
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