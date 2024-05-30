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【真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-17
商品番号 C36326911363
商品名

【真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-17
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】田能村直入　　　南画家。豊後生。字は顧絶、初め小虎と号し、のち直入と称する。別号に徳懋・竹翁・酔茗等。田能村竹田に学び、竹田にその才能を認められ養嗣子となる。南宗画学校を開くなど、南画壇の向上に尽力した。明治40年（1907）歿、94才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の糊シミ、よく目立つ多数の虫穴補修痕、全体に折れ、巻きシワなどあります。表装は概ね良好です。　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　190㎝　×幅　70㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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