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織部手 紅鉢風炉 火鉢 銘有 茶道具 箱無し B477
商品番号 H82464994269
商品名

織部手 紅鉢風炉 火鉢 銘有 茶道具 箱無し B477
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

織部手の紅鉢風炉火鉢です。銘有寸法径26.8cm高さ14.8cm箱なし中古の品ですので内側に使用感があります。外側は若干の小傷擦れはありますが綺麗な品です。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
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