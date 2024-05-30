織部手 紅鉢風炉 火鉢 銘有 茶道具 箱無し B477



2023年最新】織部 火鉢の人気アイテム - メルカリ



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2023年最新】紅鉢 茶道具の人気アイテム - メルカリ

織部手の紅鉢風炉火鉢です。銘有寸法径26.8cm高さ14.8cm箱なし中古の品ですので内側に使用感があります。外側は若干の小傷擦れはありますが綺麗な品です。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。