骨董品　九谷焼　北山雲平　色絵　金彩憩鳥/梅絵皿　飾皿



2023年最新】九谷焼絵皿の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】九谷焼絵皿の人気アイテム - メルカリ



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お値引き骨董品 アンティーク 当時物 昭和レトロ九谷焼 北山雲平 金彩憩鳥 梅紋 金彩色絵 絵皿 飾り皿 伝統工芸工芸美術サイズ 約直径30.5高さ5.5大正8年 朝鮮京城府立商業高校卒昭和2年 安達陶仙に学ぶ昭和15年 北出塔次郎に染付を学ぶ金彩が施され、上品かつ豪華なお品70年程時を経た当時物色鮮やかな憩撮りが梅花の枝に休んでいる様を精密に繊細に描かれた飾皿裏面は呉須で花紋が3箇所描かれて、います石川県加賀地方で生産される陶磁器。多色の絵が描かれる上絵付けが持ち味である。豪快で濶達な線書きの上に、緑、黄、赤、紫、紺青の五彩で施される和絵具の重厚な輝きが美しい。窯ごとに独自の画風があり、古九谷の「青手」や、宮本屋窯の「赤絵細描」などは特徴的。また、明治時代にかけて登場した金襴手(きんらんで)という技法が一斉を風靡し「ジャパンクタニ」の名で世界的にも有名になった。長期間自宅保存のお品です。画像2枚目の古い箱から出してきました未使用だと思います金彩が角度によりくすみがあるようにも見ますが、濃淡をつけた元々のものかもしれません割れ欠け、表面の小傷も見当たりませんが当時物の年代を経たお品箱は汚れて傷みがありますが、梱包材としての発送ご理解下さい。骨董品とご理解の上ご購入ください中のクッション木は取り除きます#九谷焼#陶器#古九谷#飾り皿#和皿#インテリア #北山雲平 #金彩絵皿 #憩鳥絵皿#伝統工芸#和食器#陶芸#九谷焼絵皿#九谷焼き絵皿#九谷焼飾皿 #九谷焼大皿 #金彩色絵 #昭和レトロ #アンティーク#当時物 #骨董品 ショップ内九谷焼 仙春窯絵皿 武腰潤色絵朝顔図 暁堂和皿 青郊窯 絵皿 湯呑み夫婦茶碗百人一首絵皿 夫婦湯呑み 銘々皿清水焼 有田焼 古伊万里など古い食器出品しています