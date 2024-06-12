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MARVEL アイアンマン トーキングフィギュア
商品番号 E98165536461
商品名

MARVEL アイアンマン トーキングフィギュア
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーストアで2～3年前に購入したものです。開封し少しの間飾り、その後は箱無しでプチプチに巻いて暗所で保管してました。動作確認済、電池は抜いて梱包します。予めご了承ください。【サイトより引用】・胸のボタンを押すと音声の再生と胸部プレートが点灯します。・15以上のセリフやサウンドを再生・リパルサー発射アクション・背中のボタンを押すと左腕を上げ、ライトアップ＆サウンドが鳴ります！・完全に関節式・単四電池×2が必要です。（テスト用電池付属）※セリフ等の再生は全て英語です。[警告]・小さい部品が含まれています。窒息等の危険がありますので3歳以下のお子様には遊ばせないようにご注意下さい。・主な素材：プラスチック・サイズ：（約）高さ36cm・パッケージサイズ：(約）37×20.5×8.5cm・カラー：レッド・対象年齢：3歳以上＊素人保管の為、完璧を求める方の御購入はお控え下さい。＊スレ傷、初期傷等中古品であることを御理解の上、御検討お願い致します。＊値下げの対応は致しかねます。✲即購入可能。
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