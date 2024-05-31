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ミュウツー＆ミュウGX HR
商品番号 V74799863691
商品名

ミュウツー＆ミュウGX HR
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュウツー＆ミュウGXのhrです。未使用品で、自引き後にマグネットローダーにて管理していますこの時期のカードにしては美品だと思います。素人目線ではございますので、画像での参照をした後購入の程よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/smear82904.html
http://narcologia.ru/goods/smear762904.html
http://narcologia.ru/goods/ordering752779.html

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