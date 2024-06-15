Francfranc フランフラン ポスター ビビッド フラワー アートボード

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ご覧頂きましてありがとうございます。【必ずお読み下さい】出品している物は中古がメインになります。新品でも自宅保管品です。当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。誠意を持ってご対応致します。●アイテムFrancfrancフランフランポスタービビッドフラワーアートボードブルー壁掛け ポップ マルチカラー カラフル可愛い おしゃれ インテリア モダン ナチュラル 高品質●商品説明華やかなお花柄ながら、落ち着いた雰囲気もあるデザインです。カラフルでお部屋に飾ればインパクト大な華やかなアイテムです。少しくすんだゴールドのフチもエイジング加工され、ビンテージ感も演出できます。●サイズ(約)横幅700×厚み25×高さ700mm●素材フレーム:パイン材 ボード内側/外側:MDF/紙、キャンバス:ポリエステル ペイント:アクリル、ワイヤー・フック・ネジ:鉄●状態中古品の為若干のスレ傷はありますが目立つ傷汚れ無くまだまだお使い頂けるかと思います。※神経質な方のご購入はお控え下さい。写真にてご判断お願い致します。こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、【横浜市中区、東京都目黒区、江東区】からお選び頂けます。配送の場合は宅急便にて配送致します。送料は¥2000〜になります。宅急便の場合は一言お声掛け下さい。こちら中古品となっております。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。