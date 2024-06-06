LE SSERAFIM ツアーTシャツ(GRAPHIC)M 新品/ルセラフィム

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。16:00までのお手続きで当日発送致します。(土日も郵便局よりご発送対応致します)LESSERAFIMツアーTシャツ(GRAPHIC)Mサイズ新品となります。VISUALCARD1枚付き※お値引き、お取り置きはご遠慮ください。ご発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパケット)にて厚み3cm以内の箱形ケースにて水濡れ防止クリアシートを用いて対応致します。※ゆうパケットは通常ポスト投函ですが、厚みで入らない場合には不在票がはいることがございます。予めご了承ください。※折りたたみ跡や外袋の状態など細かいことをお気になさるかたはお控え願います。海外製品のためご理解ください。よろしくお願い致します。
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