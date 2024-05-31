抽象画 プリントアート 現代アート 壁掛け モダン 北欧

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◎タイトルBello'sArt抽象画プリントアート大型100×70アート現代アート壁掛けモダン北欧ミッドセンチュリー紫◎サイズ幅:70奥行:3高さ:100＊単位はcm◎コメントワインレッドと紫の鮮やかな組み合わせが特徴のこの抽象画情熱的で神秘的な雰囲気を漂わせています。深い感情や温かさの中にロイヤルな雰囲気やクリエイティブなエネルギーを表しています。抽象的な形状や模様を通じて、観る者に独自の感情や思考を呼び起こす余地を提供しています。傷に関しましては画像4枚目を参考にお願いいたします。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。