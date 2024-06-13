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フルート
商品番号 Y53919620506
商品名

フルート
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネットで買った初心者用フルートです！１回使ったのですがうるさいと怒られたのでそれ以降使っていません(；ᴗ；)
http://narcologia.ru/goods/symmetric107345.html
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