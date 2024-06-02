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萬代屋小釜　釜師　高橋敬典　在銘
商品番号 A21793707531
商品名

萬代屋小釜　釜師　高橋敬典　在銘
ブランド名 Avital
特別価格 税込 5,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。人間国宝釜師高橋敬典の萬代屋小釜です。共箱、共布付きです。銘があります。尚、輪環は付きません。外側や内側に錆や汚れが見られます。蓋径　約9.5㎝　胴径　約16㎝高さ　約15㎝(つまみ迄)重さ　約2kg自宅保管の中古品ですので、完璧を求める神経質な方はお控え下さい。
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