萬代屋小釜　釜師　高橋敬典　在銘

ご覧頂き有難うございます。人間国宝釜師高橋敬典の萬代屋小釜です。共箱、共布付きです。銘があります。尚、輪環は付きません。外側や内側に錆や汚れが見られます。蓋径 約9.5㎝ 胴径 約16㎝高さ 約15㎝(つまみ迄)重さ 約2kg自宅保管の中古品ですので、完璧を求める神経質な方はお控え下さい。



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