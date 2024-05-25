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MAXON OD808
商品番号 B38321694494
商品名

MAXON OD808
ブランド名 マクソン
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機材整理の為出品致します。使用感はございますが、動作に問題はございません。（9Vアダプターにて確認）アンプの歪みを使う際のブースターとして使用しておりました。　購入時よりLEDが青色に変更されていました。本体のみの出品となります。付属品等はございません。
http://narcologia.ru/goods/encourage142372.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture856641.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation267224.html
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