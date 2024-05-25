MAXON OD808

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商品詳細
機材整理の為出品致します。使用感はございますが、動作に問題はございません。（9Vアダプターにて確認）アンプの歪みを使う際のブースターとして使用しておりました。 購入時よりLEDが青色に変更されていました。本体のみの出品となります。付属品等はございません。
http://narcologia.ru/goods/encourage142372.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture856641.html
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OD808
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