YAMAHAエレクトーンステージアELS-01

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YAMAHAエレクトーンステージアELS-012005年製椅子あり説明書あり活用ガイドありYAMAHA正規店で購入最新バージョン1.92サイズ/重量寸法幅122.9cm高さ101.7㎝(キーカバーを立てた時127.6cm)奥行57.4㎝重さ100kg（サイトより）使用年数は長いですが全体的にきれいだと思います。鍵盤やその他操作など弾くことに関しては全く問題なく演奏できます。素人の判断になります。自宅にて保管していましたので細かい事が気になる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮下さい。こちらは愛媛県からの出品です。未梱包でのお渡しとなります。配送につきましては商品の梱包対応を含め、ご購入者様にて業者の手配をして頂きますよう御手数ですがよろしくお願いいたします。引渡し日などは取引画面にて丁寧にやり取りしていただける方よろしくお願いします。その他ご質問等ございましたらコメントにてお願いします。配送中の事故、トラブル等一切の責任は当方では負いかねます。高価な物になりますので返品、返金はできかねます。