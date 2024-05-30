クレイバースト　1box オマケ付き16

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※以下注意事項を熟読し、ご理解頂ける方のみご購入ください。・コンビニ払いの方は24時間以内にお振り込み頂ける方のみご購入ください。・パックは全て未開封ですが、BOXのシュリンクはありません。・パックは箱から出しての発送となります。梱包の関係上箱はつきません。エラー箱でない限り、30パック製造番号統一です。・欲しいカードが出なかった等中身で評価されることのない方のみご購入ください。・発送後のトラブル防止のため、サーチやすり替えを心配される方は購入をご遠慮ください。・大量購入しましたが、必要なカードが揃ったため出品します。・過去の取引でSRが出なかった等の報告はありません。・オマケとしてイーブイヒーローズ2パックを付けます。