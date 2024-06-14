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商品詳細
ピアノのイスです。中古品です。多少の傷、スレがございます。ピアノの用ワックスで軽く拭いてございます。高さは47cm〜55cm座面横55cm座面縦35cm脚は外して発送致します。ご購入者様で工具を用意して組み立てをお願い致します。中古につき主観が入りますので画像にて、ご判断頂き購入者様の責任において、ご購入くださいませ。よろしくお願い致します。823c
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