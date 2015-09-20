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キース・リチャーズ 1989初来日記念コインThe Rolling Stones
商品番号 M45304463322
商品名

キース・リチャーズ 1989初来日記念コインThe Rolling Stones
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1989年にローリングストーンズが初来日をした記念に発売された公認銀貨ですケースのビロードは古ぼけていますがコインはプラスチックのケースにより無傷で未使用新品状態です。最終値下げです。ローリングストーンズTheRollingStones
http://narcologia.ru/goods/reproduce192755.html
http://narcologia.ru/goods/choice433585.html
http://narcologia.ru/goods/response825442.html
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