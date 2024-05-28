

能面・黒式尉(勝頼)・Kokushikijyo | 能面師 樋口玄正・能面教室「玄正会」



能面 白式尉・黒式尉(伝越智吉舟作) | 対極の美 白と黒がおりなす世界 ...



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能面 黒式尉（こくしきじょう）



黒式尉 | 夢玄房



黒式尉 | 夢玄房



能面 黒式尉（こくしきじょう）



黒式尉 - 能面師 倉林朗 能面展示室ー能面展示室



黒式尉 その１ - わいはまいね 能面三昧



黒式尉 | 能面 | 能面師 福山元誠の世界



e国宝 - 能面 三番叟（黒色尉）



黒式尉 - 能面師 倉林朗 能面展示室ー能面展示室



長澤重春 能面『黒式尉』



黒式尉 | 夢玄房



能面「黒式尉」完成のお知らせ | 謡曲十五徳

能面作り歴は20年ほどの叔父の手作りです。家の守り神に…と作っていただきました。能面師、烏丸光広先生の工房に通って作りあげました。烏丸先生は書籍も出されている方です。天皇家に携わっておられる方だそうです。木は伊勢神宮の天然の檜木を乾燥させたものを使用しています。全てこだわり作っています。髭には本物の馬の毛を使用しております。表情、色、つや、シワなど細部までこだわっております。能面に興味を持たれている方よろしければコメントよろしくお願い致します。素人が作ったものです。価値はわかりません。それでもいいという方のみお願い致します。修復跡がありますので価格変更いたします。#能面#木彫#オブジェクト#狂言#日本文化#msの商品