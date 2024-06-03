金城次郎　人間国宝　花瓶　壺

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金城次郎 作『壺』 ｜骨董品買取 緑和堂

人間国宝金城次郎 花瓶箱はありません。サイズ口径約8センチ5ミリ高さ約14センチ7ミリ横一番広い所で約12センチ※他でも出品している為、購入のタイミングの早い方にお譲りさせて頂きます。宜しくお願い致します。