VSTARユニバース　1BOX

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欲しかったカードが全て出揃ったため、過剰に購入してしまった分を出品しております。本日中のみ値下げ可能【即購入OK】【即日発送可能】・シールド・仰天のボルテッカー・パラダイムトリガー・スターバース・バイオレットex・スカーレットex・タイムゲイザー・ロストアビス・クレイバースト・トリプレットビート・スノーハザード・ポケモンカード151・黒炎の支配者・フュージョンアーツ他⭐️余ったパックや過去にトレカショップ福袋などで引き当てた未開封パックを『おまけ』としてでなく、メルカリ規約上『折れ防止材』として使用致します⭐️バラ買いではなく、BOX購入商品のため、必ずSAR以上のカードが1枚以上、確定で封入されています。※配送の都合上箱は折りたたんでおつけ致します。内容は商品の性質上異なりランダムとなるため、開封結果で評価をされる方、自宅保管による簡易包装を気にされる方は購入をお控え下さい。また、出品している商品はフリマアプリで購入したものではなく、全て店頭で購入したものになります。防水対策をし、追跡機能付き匿名配送で発送致します。VSTARユニバースハイクラスパックポケカポケモンカードトレカ#ピカチュウ#カイ#カミツレのきらめき#リザードン#ミュウツー#バオッキー#グレイシア#リーフィア#ギラティナボックスパックシングルシュリンク無しSRナンジャモミモザ