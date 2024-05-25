HyperX QuadCast スタンドアロンマイク HX-MICQC-BK

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HyperXQuadCastスタンドアロンマイクストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け/PC,PS4使用可能HX-MICQC-BK参考価格:17,820円ほとんど使用する機会がなく保管しておりました。商品は写真の本体と接続用USBコードの計2点です。別売りマイクアームへの接続部品は紛失してしまいました。動作確認済みかつ美品ですが、素人検品、一度人の手に渡った物であることはご了承お願いいたします。最初から安値での出品ですので値下げは行いません。簡易包装でダンボールへ入れて発送予定です。HyperXHX-MICQC-BKKingstonTechnology#KingstonTechnology#HyperXHX_MICQC_BK