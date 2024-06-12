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グリフォン P4U アイギス 重武装ver フィギュア 開封 未使用 ナノリッチ
商品番号 Y44985992067
商品名

グリフォン P4U アイギス 重武装ver フィギュア 開封 未使用 ナノリッチ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆商品説明商品…ナノリッチvcPERSONA4TheUltimate音声付きフィギュア　アイギス　重武装バージョンメーカー…グリフォンエンタープライズ　アトラス状態…新古品　開封未使用品　箱、ブリスター日焼け　ブリスター横のセロハンテープは剥がしてあります（未使用リチウム電池付きですが経年劣化により使えない可能性があります）発送サイズ…ゆうパック　巻き段ボールでの発送になるかもしれませんコメント：こちらはP4の人気キャラクターアイギスのいかつい装備バージョンになります。音声付きなので坂本真綾さんのファンにも良いですね！☆領収証について業者様で領収証が必要な場合はお声がけください。こちらの仕様でよろしければ同封させていただきます。その際は宛名、但し書きについてメッセージにてお知らせください。日付は入金日とさせていただきます。☆商品状態についてあくまでも下記する部分が主です。写真確認の上、部品やパーツが足りない可能性がある場合は必ず質問をしてください。新古品…未使用品や未開封品、本体確認のための開封未使用品になります。あくまでも新品同様であり初期不良等の保証が受けられるかはメーカーへの連絡をお願い致します。不具合の対応等はECサイトのルールに準拠します。中古…動作確認済みと記載のある物は当方の環境では動いた物です。動かない物やわからない物はジャンク表記をしています。状態が悪い場合でも対応いたしかねます。ジャンク品は落札者様の意思で活用していただくだけの物。とにかく目的がある方向けなので何かを求められても困ります。☆発送詳細段ボールは主に再利用の物を使用しています。また、エコ活動の為なるべく段ボールを使わない発送を行なっております。気になさる方は購入をお控えくださいますようよろしくお願い致します。
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