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コブクロ直筆サイン　マウスパッド
商品番号 R79226753642
商品名

コブクロ直筆サイン　マウスパッド
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コブクロ直筆サイン入のマウスパッドです。　確かファンクラブイベントだったと思います。ガチャガチャを回して当たりが出て頂きました。とっても大切に保管していました。マウスパッドも綺麗です。袋に入れて保管していました。未使用に近いにしています。色あせもないと思います。写真でご確認お願い致します。サイズは直径約16センチです。
http://narcologia.ru/goods/sucrose867540.html
http://narcologia.ru/goods/reflector862864.html
http://narcologia.ru/goods/calling310650.html

コブクロ直筆サイン　マウスパッド
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