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商品詳細
コブクロ直筆サイン入のマウスパッドです。 確かファンクラブイベントだったと思います。ガチャガチャを回して当たりが出て頂きました。とっても大切に保管していました。マウスパッドも綺麗です。袋に入れて保管していました。未使用に近いにしています。色あせもないと思います。写真でご確認お願い致します。サイズは直径約16センチです。
http://narcologia.ru/goods/sucrose867540.html
http://narcologia.ru/goods/reflector862864.html
http://narcologia.ru/goods/calling310650.html
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コブクロ直筆サイン マウスパッド - ミュージシャン
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