白熱のアルカナ　1box分

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ポケモンカードゲーム白熱のアルカナ 1box分(20パック)本来であれば開封したかったのですが、ポケカコレクターを引退するため出品します。年末の大掃除をしていたら出てきました。封入率が分からないため破格の値段で出品します。運が良ければ、封入率以上でSR以上が出ると思います。※箱はつけず、パックのみ送付致します。自宅管理なので神経質な方、初期傷気になさる方は購入お控えください。トラブル防止のために全体的に状態が悪いとして出品します。即購入大歓迎です！