YU NAGABA×ポケモンカード イーブイズ スペシャルBOX

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商品詳細
ポケセンで当選しましたが、コレクション整理の為出品します。商品内容デッキシールド 1セット(64枚)デッキケース(仕切り板2枚付き) 1個ラバープレイマット 1枚カードボックス 1個すり替え等防止のため、購入後の返品交換対応は一切致しませんのでご了承の上でご購入ください。#ポケカ#ポケモンカード#YUNAGABA#イーブイズ
http://narcologia.ru/goods/response101342.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic445537.html
http://narcologia.ru/goods/moped582768.html
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