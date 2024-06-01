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YU NAGABA×ポケモンカード イーブイズ スペシャルBOX
商品番号 P51313983022
商品名

YU NAGABA×ポケモンカード イーブイズ スペシャルBOX
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケセンで当選しましたが、コレクション整理の為出品します。商品内容デッキシールド　1セット(64枚)デッキケース(仕切り板2枚付き)　1個ラバープレイマット　1枚カードボックス　1個すり替え等防止のため、購入後の返品交換対応は一切致しませんのでご了承の上でご購入ください。#ポケカ#ポケモンカード#YUNAGABA#イーブイズ
http://narcologia.ru/goods/response101342.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic445537.html
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