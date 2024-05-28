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SUPER JUNIOR～D＆E ～STYLE～　トレカ（ドンへ ウニョク）
商品番号 J76914110978
商品名

SUPER JUNIOR～D＆E ～STYLE～　トレカ（ドンへ ウニョク）
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明●SUPERJUNIOR～D＆E～STYLE～　トレカ（ドンへウニョク）になります。トレカにスレキズやイタミがありますのでご理解頂いた上でご検討ください（写真でダメージカ所を載せています）（※これ以上傷まないよう現在は最後の写真のように硬質ケースに入れて保管しています）中古品になりますので些細にこだわる方はご遠慮ください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・ポスト投函）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチ、硬質ケースに包んで発送致します。
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