吉向松月(吉向十三軒松月)七代萬斎 赤鉢一文字菊飾皿 裏千家十六代 坐忘斎書付

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京焼の名工、吉向松月七代萬斎の赤茶碗に裏千家十六代坐忘斎が書付した大変貴重な品物です。菓子鉢として使用できます。状態も大変良いです。栞付き本物とは思いますが詳しくはわかりませんので本物保証は出来ません。画像で御納得の上、御買い上げください。専門外で質問に答えられない場合がございます。ご了承ください。品物サイズ(約)2.5縦21.5cm横cm 無傷 ※素人採寸ですので誤差はご了承ください。よく確認しておりますが細かい傷、共直し等の見逃しがあった場合は何卒ご了承ください。