秋祭りセール❗️大型修験道法螺貝　山伏　密教　魔除け　熊よけ❣️ホラガイ　ほら貝

神社秋祭り2日間限定セール価格‼️大型修験道法螺貝です❣️長さは38.5㎝重さは1249gです。低音、高音良く鳴り響きます♪^o^♪♪❣️プロフィール欄を見て頂けたら幸いです(^.^)♪♪吹き口の穴は約6㎜です。法螺貝の開口部の周りに成長ギスあります。（削った様な跡が仕入れ時から少しあります。）写真で確認して下さいね。ひび割れはありません。音色には全く問題ありません。大型肉厚で胴回りも太く良い音色を奏でますよ❣️練習用にもいかがですか❣️初心者法螺貝吹き方のテキスト必要な方はコメント欄に記入して下さいね。無料でお付け致します♪♪



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