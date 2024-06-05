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草書体　三行書　紙本掛軸一幅　　作者不詳《紫　野》大徳寺僧？　　400
商品番号 S85631535989
商品名

草書体　三行書　紙本掛軸一幅　　作者不詳《紫　野》大徳寺僧？　　400
ブランド名 Svital
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　　　紙本草書体三行書書の形式···掛け軸・掛軸　　　　　　掛軸一幅　　軸先竹　箱無　　　　　　草書体三行書です。　紫野【大徳寺僧】かも？　　　　　　良い書体です。　本紙は概良　表具やや　不良　　　　　　仕立て直しお勧め致します。　　　　　　サイズ　　　　　表具　　　　202cmX55.5cm本紙　　　　130cmX41.5cm箱無　80サイズゆうパック発送
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