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- 草書体 三行書 紙本掛軸一幅 作者不詳《紫 野》大徳寺僧？ 400
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商品詳細
書道・習字用品···墨 紙本草書体三行書書の形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅 軸先竹 箱無 草書体三行書です。 紫野【大徳寺僧】かも？ 良い書体です。 本紙は概良 表具やや 不良 仕立て直しお勧め致します。 サイズ 表具 202cmX55.5cm本紙 130cmX41.5cm箱無 80サイズゆうパック発送
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